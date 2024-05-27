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Лидеры КНР, Японии и Южной Кореи проведут переговоры
27.05.2024 07:22 Алина Груднева

Лидеры КНР, Японии и Южной Кореи проведут переговоры

Премьер-министр Китая Ли Цянь, президент Южной Кореи Юн Сок Йол и премьер-министр Японии Фумио Кисида впервые за долгое время проведут переговоры.

По данным Reuters, они встретятся впервые за четыре года 27 мая в Сеуле. 

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До этого они проведут двусторонние встречи. Ранее Ли и Юн согласились на дипломатический диалог и диалог в сфере безопасности. 

Юн призвал Китай сыграть конструктивную роль в переговорах с Северной Кореей.

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