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Лавров: “Гость - ишак хозяев. Все зависит от того, что Китай предложит”
16.05.2024 11:02 MIGnews.com

Лавров: “Гость - ишак хозяев. Все зависит от того, что Китай предложит”


Кремлевский репортер Зарубин, который допускается для работы в Кремле и “на выезде” задал вопрос Лаврову о возможной культурной программе российской делегации в Китае.

Лавров почему-то, говоря о китайском гостеприимстве, выразился довольно странной фразой, сказав, что “Гость - ишак хозяина. Все предложения зависят от того, какие предложения китайский президент и его команда сделали нашему президенту. Все детали были согласованы по линии протокола. Так что все зависит от хозяев”.


 

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