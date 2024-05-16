



Лавров: “Гость - ишак хозяев. Все зависит от того, что Китай предложит”



Кремлевский репортер Зарубин, который допускается для работы в Кремле и “на выезде” задал вопрос Лаврову о возможной культурной программе российской делегации в Китае.



Лавров почему-то, говоря о китайском гостеприимстве, выразился довольно странной фразой, сказав, что “Гость - ишак хозяина. Все предложения зависят от того, какие предложения китайский президент и его команда сделали нашему президенту. Все детали были согласованы по линии протокола. Так что все зависит от хозяев”.





