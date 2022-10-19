



Лапид: национальный закон - оскорбление для нееврейских жителей Израиля

Премьер-министр Яир Лапид выступил перед арабской общественностью и дал интервью СМИ "Панет" и "Хала" в попытке склонить на свою сторону арабских избирателей.



В интервью Лапид упомянул о смерти 13-летнего Валида Шахаба из Джаср аль-Зарки, подчеркнул свою приверженность борьбе с преступностью в арабском обществе, заявил, что будет работать над строительством в арабском секторе.



Премьер заявил, что будет работать над изменением закона о гражданстве. "Нынешний закон - это оскорбление для нееврейских жителей Израиля, и его необходимо изменить. Я выступал против этого закона и считаю, что его нужно изменить и добавить в него пункт о гражданском равноправии".