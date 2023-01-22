



Крис Хипкинс утвержден на посту премьер-министра Новой Зеландии

Крис Хипкинс был утвержден в воскресенье в качестве следующего премьер-министра Новой Зеландии, и он выбрал Кармель Сепулони своим заместителем, что стало первым случаем, когда представитель коренного народа тихоокеанских островов поднялся до этого ранга.



Хипкинс получил единодушную поддержку политиков из своей Лейбористской партии после того, как он был единственным кандидатом, участвовавшим в конкурсе на замену Джасинды Ардерн, которая потрясла нацию в четверг, когда объявила, что уходит в отставку после более чем пяти лет на посту лидера.



Хипкинс будет официально приведен к присяге в своей новой роли в среду. У него будет меньше девяти месяцев до всеобщих выборов, а опросы общественного мнения показывают, что его партия отстает от консервативной оппозиции.



Отсутствие других кандидатов на пост лидера указывает на то, что партия сплотилась вокруг Хипкинса, чтобы избежать затянувшейся борьбы и каких-либо признаков разобщенности после ухода Ардерн.



Излагая свои приоритеты, Хипкинс сказал, что экономика будет в центре внимания его правительства.



Когда его спросили, возьмет ли он тот же трансформационный подход к правительству, который г-жа Ардерн обещала после того, как впервые получила высшую должность, Хипкинс ответил, что хочет вернуться к основам.

