



Премьер Новой Зеландии объявила об отставке и предложила парню пожениться

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн объявила вчера, что уходит в отставку, потому что у нее больше "нет ресурса" для работы на этой должности.



Эта речь могла быть самой обычной, если бы в конце Ардерн неожиданно не обратилась к своему партнеру Кларку Гайфорду с предложением "наконец-то пожениться". Об этом сообщает Daily Mail.



"Я не дождусь, когда снова буду проводить время с семьей. Поэтому, Нив, мамочка уже ждет момента, быть рядом с тобой, когда ты пойдешь в школу в этом году. И, Кларк, давай наконец-то поженимся", - сказала Ардерн.