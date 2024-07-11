



Кремль пригрозил НАТО "ответными мерами"

Россия намерена предпринять "ответные меры" для сдерживания НАТО.



Такое заявление сделал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя итоговую декларацию саммита НАТО.



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"Мы видим решения, принятые в НАТО, по созданию отдельных логистических хабов в причерноморских городах, открытие дополнительных точек в Европе, и мы видим, что фактически военная инфраструктура НАТО постоянно, поступательно движется в сторону наших границ", — заявил он.



По словам Пескова, итоговая декларация НАТО представляет собой "серьезную угрозу для безопасности России".



"Решение НАТО о том, что Украина обязательно станет со временем членом этого альянса, показывает, что альянс преследует одну из главных своих целей — это подавление России, нанесения РФ стратегического поражения. Это очень серьезная угроза для национальной безопасности нашей страны. Это все потребует от нас продуманных скоординированных эффективных ответных мер для сдерживания НАТО", - пожаловался он.