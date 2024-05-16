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Король Иордании потребовал активизации борьбы с контрабандой оружия
16.05.2024 18:20 Алина Груднева

Король Иордании потребовал активизации борьбы с контрабандой оружия

Король Иордании Абдалла II потребовал активизации противодействию группировкам боевиков, занимающихся контрабандой наркотиков и оружия.

Соответствующее заявление он сделал на саммите Лиги арабских государств в Бахрейне.

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"Мы должны противостоять вооруженным группам боевиков, которые совершают преступления, в том числе, контрабанду наркотиков и оружия, чему Иордания препятствует уже много лет", — сказал он.

Напрямую о роли Ирана во всем этом король Абдалла говорить не стал.

На днях в Иордании раскрыли иранский заговор с целью проведения диверсий в королевстве. В частности, была предотвращена контрабанда крупной партии оружия.

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