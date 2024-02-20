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Контейнеровоз прошел через Красное море под конвоем французских ВМС
20.02.2024 14:25 MIGnews.com

Контейнеровоз прошел через Красное море под конвоем французских ВМС

Французская судоходная и транспортная компания CMA CGM заявила, что ее контейнеровоз Jules Verne прошел через Красное море под конвоем французских ВМС, после того как ранее в этом месяце приостановил переход из-за угрозы безопасности.

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"В координации с французскими военно-морскими силами судно CMA CGM Jules Verne прошло Красное море без инцидентов в сопровождении фрегата Alsace", - говорится в заявлении CMA CGM.

 

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