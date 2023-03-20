



Комиссия Кнессета собирается на заседание по новому плану отбора судей

Комиссия Кнессета по конституции, законодательству и правосудию в настоящее время проводит заседание для обсуждения предложения председателя комитета Симхи Ротмана о предоставлении правительству большего контроля над Комиссией по отбору судей в БАГАЦ.



Согласно этому предложению, правящая коалиция получит полный контроль над первыми двумя назначениями в БАГАЦ, которые открываются во время ее каденции, но требуют поддержки других для дальнейших назначений в этот суд.



Между тем, партия “Ликуд” планирует провести голосование по измененному предложению на заседании своей фракции сегодня, 20 марта.



Коалиция продвигает свое предложение полностью изменить способ отбора судей в течение следующих двух недель, одновременно откладывая множество других предложенных законопроектов, чтобы можно было провести переговоры.



Некоторые правые сторонники судебной реформы критикуют смягченный законопроект как капитуляцию перед протестами по всей стране.



Но критики реформы отвергли этот шаг, считая, что он не является настоящим смягчением. Лидер оппозиции Яир Лапид назвал новое предложение "основой для враждебного политического захвата судебной системы", предположив, что оно позволит правительству назначать политических соратников в судебные органы - "именно это они и планировали с самого первого дня".

