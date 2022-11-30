



Кохави: не позволю использовать армию для продвижения политической повестки

Начальник Генштаба Авив Кохави выступил в связи с инцидентом в Хевроне.



Кохави заявил, что ЦАХАЛ не позволит "ни одному политику, ни правому, ни левому, вмешиваться в решения командования и использовать армию для продвижения политической повестки дня".



Кохави подверг косвенной критике будущего министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира и сказал, что "политическое вмешательство в ЦАХАЛе наносит прямой ущерб способности армии выполнять свои задачи и ее легитимности".





