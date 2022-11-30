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Кохави: не позволю использовать армию для продвижения политической повестки
30.11.2022 12:04 Аркадий Бочаровский

Кохави: не позволю использовать армию для продвижения политической повестки

Начальник Генштаба Авив Кохави выступил в связи с инцидентом в Хевроне.

Кохави заявил, что ЦАХАЛ не позволит "ни одному политику, ни правому, ни левому, вмешиваться в решения командования и использовать армию для продвижения политической повестки дня". 

Кохави подверг косвенной критике будущего министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира и сказал, что "политическое вмешательство в ЦАХАЛе наносит прямой ущерб способности армии выполнять свои задачи и ее легитимности". 


 

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