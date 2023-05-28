



Коэн сегодня отправится в турне по 4 странам Центральной Европы

Министр иностранных дел Эли Коэн сегодня вечером отправится в Европу с остановками в Венгрии, Австрии, Хорватии и Словакии.



Он встретится со своим венгерским коллегой Петером Сийярто, и, хотя подробности неизвестны, есть вероятность, что он встретится с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.



Коэн также примет участие во встрече Аустерлицкого формата, региональном форуме Австрии, Словакии и Чехии.



Всего Коэн встретится с пятью министрами иностранных дел в ходе четырехдневной поездки.



В заявлении Коэна говорится, что его поездка в Центральную Европу "укрепит наше стратегическое сотрудничество с нашими друзьями и создаст для Израиля возможности для продвижения своих дипломатических и экономических интересов на континенте".



Это седьмая поездка Коэна в Европу с тех пор, как в конце декабря он стал главным дипломатом Израиля.



