



Коэн — Блинкену: Израиль — маяк демократии и стабильности

Министр иностранных дел Эли Коэн побеседовал в четверг вечером с госсекретарем США Энтони Блинкеном.



В заявлении министерства иностранных дел говорится, что они обсудили переговоры в Израиле относительно судебной реформы, и что министр Коэн сказал Блинкену, что он “горд быть гражданином и министром в такой стране, как Израиль, которая допускает свободу протеста в том виде, в каком она существует."



В заявлении также говорится, что они также обсудили сохранение спокойствия в течение месяца Рамадан, а также распространение Соглашений Авраама на другие арабские и мусульманские страны в сотрудничестве с Соединенными Штатами.



“Отношения с США являются одним из столпов израильской внешней политики. Мы будем всячески работать над укреплением дискурса с нашим большим другом“, — сказал министр Коэн.



В четверг Israel Hayom сообщила, что Коэн начал информировать влиятельных американских чиновников о правительственном плане судебной реформы и пообещал, что он будет достигнут путем широкого согласия.



Коэн говорил в среду с сенатором Линдси Грэмом (республиканец от штата Южная Каролина) и сказал ему: “В Израиле существует широкое согласие относительно необходимости реформирования судебной системы, и это будет сделано путем диалога и обсуждения“.



До этих брифингов министр иностранных дел воздерживался от обсуждения судебной реформы в своих дипломатических дискуссиях. Помимо дипломатического значения, его решение начать обсуждение вопроса имеет и политическое значение, поскольку он выражает точку зрения, отличную от позиции правительства, требующего общенационального согласия на реформу.



