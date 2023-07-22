



Коалиция обещает принять закон о судебной реформе "как и планировалось"

Правительство премьер-министра Биньямина Нетаниягу заявляет, что не намерено замедлять принятие законопроекта об ограничении "оснований разумности" на фоне растущих протестов и угроз со стороны резервистов прекратить службу в ближайшие несколько дней.



"Позиция правительства и коалиции однозначна: наибольший вред для безопасности и демократии Израиля наносит подчинение правительства и Кнессета диктату воинских частей", — говорится в заявлении коалиции израильским СМИ.



"Усилия по достижению договоренности по законодательству будут продолжаться до последнего момента. При отсутствии соглашения закон будет принят в плановом порядке", — уточняется в заявлении.



