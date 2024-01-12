Новости » Политика
Коалиция об ударах по Йемену: без колебаний будем защищать свободу судоходства
12.01.2024 10:37 Алина Груднева

Коалиция об ударах по Йемену: без колебаний будем защищать свободу судоходства

Международная коалиция прокомментировала удары, нанесенные по объектам хути в Йемене.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте Белого дома.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

Уточняется, что целью коалиции остается снижение напряженности и восстановление стабильности в Красном море.

"Мы без колебаний будем защищать жизни и защищать свободное движение торговли на одном из самых стратегически важных водных путей в мире перед лицом продолжающейся угрозы", - сказано в заявлении.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы