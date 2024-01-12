



Коалиция об ударах по Йемену: без колебаний будем защищать свободу судоходства

Международная коалиция прокомментировала удары, нанесенные по объектам хути в Йемене.



Соответствующее заявление опубликовано на сайте Белого дома.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Уточняется, что целью коалиции остается снижение напряженности и восстановление стабильности в Красном море.



"Мы без колебаний будем защищать жизни и защищать свободное движение торговли на одном из самых стратегически важных водных путей в мире перед лицом продолжающейся угрозы", - сказано в заявлении.