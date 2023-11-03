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КНДР сокращает посольства по всему миру, увеличивая продажи оружия России
03.11.2023 02:00 Анатолий Кравченко

КНДР сокращает посольства по всему миру, увеличивая продажи оружия России

Лидер КНДР Ким Чен Ын приступает к самому масштабному сокращению посольств Северной Кореи, считая, что он сможет получить большую прибыль от сделок с Кремлем по продаже оружия, чем от дипломатических представительств.

Официальные СМИ Северной Кореи сообщили, что в октябре КНДР закрыл свои посольства в Уганде и Анголе.

Пхеньян также планирует закрыть свое консульство в Гонконге и более десятка дипломатических учреждений в Африке и других странах. К планируемым к закрытию входит посольство КНДР в Испании.

Министерство объединения Южной Кореи считает, что Ким заканчивает выделять средства на поддержку работы всех дипломатических объектов в связи с глобальными санкциями, истощающими его казну. По данным ведомства, сейчас Пхеньян имеет 47 посольств, три консульства и три представительства.

Закрытие представительств произошло на фоне того, что Северная Корея, похоже, активизировала прибыльный бизнес по отправке боеприпасов в Россию для помощи в нападении на Украину.

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