



КНДР сокращает посольства по всему миру, увеличивая продажи оружия России

Лидер КНДР Ким Чен Ын приступает к самому масштабному сокращению посольств Северной Кореи, считая, что он сможет получить большую прибыль от сделок с Кремлем по продаже оружия, чем от дипломатических представительств.



Официальные СМИ Северной Кореи сообщили, что в октябре КНДР закрыл свои посольства в Уганде и Анголе.



Пхеньян также планирует закрыть свое консульство в Гонконге и более десятка дипломатических учреждений в Африке и других странах. К планируемым к закрытию входит посольство КНДР в Испании.



Министерство объединения Южной Кореи считает, что Ким заканчивает выделять средства на поддержку работы всех дипломатических объектов в связи с глобальными санкциями, истощающими его казну. По данным ведомства, сейчас Пхеньян имеет 47 посольств, три консульства и три представительства.



Закрытие представительств произошло на фоне того, что Северная Корея, похоже, активизировала прибыльный бизнес по отправке боеприпасов в Россию для помощи в нападении на Украину.