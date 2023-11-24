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Китай закрыл сотни мечетей, и весь мир молчит
24.11.2023 11:33 Катя Шульц

Китай закрыл сотни мечетей, и весь мир молчит

Власти Китая прекратили деятельность сотни мечетей в автономном регионе Нинся и провинции Ганьсу на севере страны, сообщила в новом докладе правозащитная организация Human Rights Watch.

Известно, что в Китае проживает около 20 млн мусульман. Регион Нинся - второй по численности проживающих там мусульман, после провинции Синьцзянь.

“Закрытие, разрушение и перепрофилирование мечетей китайским правительством является частью системных усилий по ограничению исповедания ислама в Китае”, — заявляют в Human Rights Watch.
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Однако власти Китая последовательно борются с исламом на территории своей страны. Причем мечети не просто закрывают, их разрушают. В частности за последние три года в регионе Нинся было ликвидировано 1300 мечетей. И это только треть от общего числа мечетей в данном регионе.
 

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