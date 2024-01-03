



Китай снабжает Россию станками для оборонной промышленности

Издание Financial Times сообщает о том, что Китай увеличил поставки станков для военного производства в Россию в десять раз.



Было подсчитано, что на начало войны, в момент нападения России на Украину, Китай поставлял России вышеуказанных станков на $6,5 млн.



Данные российской таможни показали, что, в июле этого года китайские производители поставили такую технику на $68 млн.



Летом на китайские станки с ЧПУ (числовым программным управлением) пришлось 57% всего российского импорта, тогда как до войны этот он составлял 12%.



Анализ таможенных документов, проведенный изданием, показывает, что некоторые крупные производители России тесно связаны с Народно-освободительной армией Китая.

