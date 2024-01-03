Новости » Политика
Китай снабжает Россию станками для оборонной промышленности
03.01.2024 15:22 Катя Шульц

Китай снабжает Россию станками для оборонной промышленности

Издание Financial Times сообщает о том, что Китай увеличил поставки станков для военного производства в Россию в десять раз.

Было подсчитано, что на начало войны, в момент нападения России на Украину, Китай поставлял России вышеуказанных станков на $6,5 млн. 

Данные российской таможни показали, что, в июле этого года китайские производители поставили такую технику на $68 млн.

Летом на китайские станки с ЧПУ (числовым программным управлением) пришлось 57% всего российского импорта, тогда как до войны этот он составлял 12%. 

Анализ таможенных документов, проведенный изданием, показывает, что некоторые крупные производители России тесно связаны с Народно-освободительной армией Китая.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы