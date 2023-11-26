



Китай перестраивает систему образования в Гонконге на "патриотическую"

Гонконг намерен ввести "патриотическое" образование во всех начальных школах к 2025 году, что является очередной попыткой правительства "систематически культивировать" чувство национальной идентичности среди школьников.



В соответствии с новой программой учащиеся начальной школы должны изучать вопросы национальной безопасности, а также опиумной войны и вторжения Японии в Китай - двух ключевых событиях "века унижений".



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В бюро образования отметили, что изменения внесены в соответствии с законодательными актами государственного уровня, призывающими укреплять патриотическое воспитание в Китае.



Материковый Китай сохраняет в Гонконге раздельное управление и экономическую систему, но постепенно усиливает свой контроль.