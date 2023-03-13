



Китай и агрессия России: Пентагон назвал приоритеты оборонного бюджета США

Пентагон назвал приоритеты нового оборонного бюджета США – Китай и российская агрессия. Об этом говорится в заявлении главы Пентагона Ллойда Остина, обнародованном в понедельник.



“Как четко отмечено в нашей Стратегии национальной обороны , Китайская Народная Республика является нашим основным вызовом. Новый бюджет направлен на решение этой важной проблемы сегодня, завтра и в будущем”, – отмечается в заявлении.



При этом отмечается, что Стратегия национальной обороны США от 2022 определяет направление деятельности Пентагона в период, который президент Байден назвал “решающим десятилетием”.



Основные приоритеты Минобороны США остаются неизменными. Они сосредотачиваются на противодействии растущей угрозе со стороны Китая, сдерживанию стратегических угроз для США, союзников и партнеров, а также на сдерживании агрессии и, когда это необходимо, достижении победы, в том числе в условиях вызова со стороны России в Европе.



"Проект бюджета от президента на 2024 финансовый год позволяет Минобороны инвестировать в возможности, которые обеспечат нам поддержку боеготовых и смертоносных объединенных сил с фокусом на Китай, который является главным вызовом для Пентагона, а также на противодействие острой угрозе со стороны России", – подчеркивается в заявлении.



При этом говорится, что проект бюджета предусматривает важные инвестиции для восстановления оборонно-промышленной базы, стимулирования инноваций и поддержки военнослужащих и членов их семей. Среди прочего, финансирование включает рекордные инвестиции в $145 миллиардов в программы исследования, разработки, испытаний и оценки новых вооружений и технологий. Кроме того, предполагается выделение $170 миллиардов на оборонные закупки, которые станут самыми масштабными в истории оборонного ведомства США.



"В совокупности эти инвестиции обеспечат боеготовность войск во всех сферах", – отмечается в заявлении.



9 марта администрация Байдена направила в Конгресс бюджетный запрос на 2024 финансовый год в размере $842 миллиарда для Министерства обороны США. Это на $26 миллиардов больше, чем в текущем бюджете, и на $100 миллиардов больше, чем в 2022 финансовом году.