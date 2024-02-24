



Киркоров, Басков и не только: против РФ введены новые санкции

Австралия ввела новые антироссийские санкции по случаю второй годовщины полномасштабного вторжения в Украину.



По данным МИД страны, запрещен въезд 55 россиянам. Под новые финансовые ограничения также попали 37 компаний.



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В списке оказались и российские знаменитости, среди которых Филипп Киркоров, Николай Басков, солист группы "Любэ" Николай Расторгуев, байкер Александр "Хирург" Залдостанов. Среди пропагандистов РФ под санкциями Тина Канделаки, Артем Шейнин, Олег Добродеев, Алексей Пиманов.



Помимо прочего, санкции введены в отношении сенаторов и глав российских регионов: Глеб Никитин (Нижегородская область), Наталья Комарова (ХМАО), Олег Кожемяко (Приморье), Владимир Солодов (Камчатский край), Мурат Кумпилов (Адыгея) и Артем Здунов (Мордовия).



В список внесены компании, связанные с оборонным, энергетическим, горнодобывающим секторами РФ и ряд СМИ.



"Новые санкции нацелены на тех, кто причастен к депортации Россией украинских детей из регионов, находящихся под временным контролем России", - пояснила глава МИД Австралии Пенни Вонг.