



Ким Чен Ын заявил о серьезной готовности к войне

На фоне эскалации геополитической напряженности северокорейский лидер Ким Чен Ын выступил с суровым предупреждением, подчеркнув необходимость повышенной готовности к войне.



Агентство Yonhap со ссылкой на KCNA сообщило в четверг, что Ким подчеркнул настоятельную необходимость готовности во время инспекции Военно-политического университета имени Ким Чен Ира, названного в честь его покойного отца.



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Под руководством Кима Северная Корея в последние годы активизировала усилия по разработке оружия, одновременно укрепляя военные и политические союзы, особенно с Россией.



Поступают сообщения о сотрудничестве между Пхеньяном и Москвой, якобы предполагающем помощь Северной Кореи в войне России с Украиной в обмен на поддержку в стратегических военных проектах.



Приверженность Ким Чен Ына военной готовности была подчеркнута его клятвой нанести решающий удар по любому противнику, если возникнет военная конфронтация.



Государственные СМИ сообщили о его указании Северной Корее быть полностью готовой к безоговорочной победе в войне, что свидетельствует о серьезности ситуации.



В ходе инспекции Ким осмотрел различные объекты военного университета, включая аудитории, общежития и столовую, пообещав улучшить условия жизни студентов. На снимках, сделанных государственными СМИ, Ким участвовал в беседах с официальными лицами на фоне размытых карт и топографической модели, что наводит на мысль о стратегическом планировании и анализе.



Кроме того, визит Кима, включавший организацию питания для студентов, был истолкован аналитиками как средство укрепления единства и лояльности среди военных чиновников, подобно предыдущим визитам, направленным на укрепление солидарности внутри вооруженных сил.



