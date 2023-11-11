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Касым-Жомарт Токаев заговорил на казахском: российская делегация удивилась
11.11.2023 00:30 Катя Шульц

Касым-Жомарт Токаев заговорил на казахском: российская делегация удивилась

Весьма неожиданное развитие получила правительственная поездка российской делегации в Казахстан. 

Путин в очередной, уже четвертый по счету раз, не смог выговорить имя своего казахского коллеги. В ответ Касым-Жомарт Токаев перешел на казахский язык без предупреждения. Российская делегация, да и сам Путин, не были готовы к такому повороту событий. Очень растерянными они выглядели, когда начали срочно хвататься за наушники.

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Видимо в первый раз оппоненты перешли на национальный язык, и россияне с удивлением обнаружили, что в Казахстане он есть.
 

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