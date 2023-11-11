



Касым-Жомарт Токаев заговорил на казахском: российская делегация удивилась

Весьма неожиданное развитие получила правительственная поездка российской делегации в Казахстан.



Путин в очередной, уже четвертый по счету раз, не смог выговорить имя своего казахского коллеги. В ответ Касым-Жомарт Токаев перешел на казахский язык без предупреждения. Российская делегация, да и сам Путин, не были готовы к такому повороту событий. Очень растерянными они выглядели, когда начали срочно хвататься за наушники.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Видимо в первый раз оппоненты перешли на национальный язык, и россияне с удивлением обнаружили, что в Казахстане он есть.

