Новозеландская политик нарушила протокол приветствием перед присягой Королю
Новозеландский политик Равири Вайтити нарушила протокол, исполнив маорийское приветствие перед тем, как принести присягу королю Карлу.
Она и еще пять парламентариев предпочли сначала поклясться в верности своим внукам, молодежи и основополагающему документу страны - Договору Вайтанги.
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Вайтити является одним из руководителей организации Te Pati Maori, выступающей за права маори.
Его вступление в должность во вторник произошло на фоне споров о планах правительства пересмотреть политику позитивных действий и свернуть использование языка маори.