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Новозеландская политик нарушила протокол приветствием перед присягой Королю
06.12.2023 06:30 MIGnews.com

Новозеландская политик нарушила протокол приветствием перед присягой Королю

Новозеландский политик Равири Вайтити нарушила протокол, исполнив маорийское приветствие перед тем, как принести присягу королю Карлу.

Она и еще пять парламентариев предпочли сначала поклясться в верности своим внукам, молодежи и основополагающему документу страны - Договору Вайтанги.

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Вайтити является одним из руководителей организации Te Pati Maori, выступающей за права маори.

Его вступление в должность во вторник произошло на фоне споров о планах правительства пересмотреть политику позитивных действий и свернуть использование языка маори.
 

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