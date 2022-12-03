



Канада усилила санкции против Ирана из-за поставок дронов в РФ

Канада ввела новые санкции против лиц и компаний в Иране, причастных к содействию российской агрессии против Украины.



Об этом сообщает сайт министерства иностранных дел Канады.



Правительство Канады ввело санкции против 4 иранских физических и 5 юридических лиц "за их роль в грубых и систематических нарушениях прав человека и действиях режима, которые продолжают угрожать международному миру и безопасности".



Среди тех, против кого ввели санкции, указаны:



- Safiran Airport Services, иранская коммерческая и грузовая авиакомпания, которая координировала полеты российских военных между Ираном и Россией, через которые иранский режим переправлял дроны;

- Baharestan Kish Company, которая заключила соглашения с силами "Басидж" и КСИР о предоставлении исследовательских услуг в технологическом секторе, включая разработку БПЛА серии Shahed.