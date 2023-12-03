Кадыров игнорирует Путина, закупая иномарки для своего ГИБДД МВД
Вот уже второй раз автопарк управления ГИБДД МВД по Чеченской республике пополнился закупил силовикам элитные иностранные внедорожники вопреки запрету Путина. А именно было куплено два внедорожника Mercedes Geländewagen.
О передаче автомобилей в своем телеграм-канале отчитался глава Чечни Рамзан Кадыров.
“Техника значительно повысит эффективность работы ведомства на дорогах региона”.
— заявил он. Формально автомобили полицейским подарил Фонд Ахмада Кадырова. СМИ утверждают, что этот фонд пополняется за счет жителей Чечни, которые обязаны отдавать в него часть своей зарплаты.
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Кроме новеньких люксовых внедорожников были закуплены 33 автомобиля китайской марки Haval.