Новости » Политика
К изменившемуся до неузнаваемости Саакашвили допустили польских медиков
12.07.2023 20:45 Алина Груднева

К изменившемуся до неузнаваемости Саакашвили допустили польских медиков

К изменившемуся до неузнаваемости бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили все же допустили польских врачей.

Информацию об этом подтвердил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

"Друзей в беде не бросаем. По моей просьбе бригада польских врачей из группы гуманитарно-медицинской помощи в Грузии начала комплексное медицинское обследование Михеила Саакашвили", – сообщил он.

По словам вице-спикера нижней палаты парламента (Сейма) Польши Малгожаты Госевской, в Грузии всячески пытались затянуть процесс допуска врачей к экс-президенту.

"Международное давление привело к окончательному согласию по расследованию Саакашвили. Теперь мы будем ждать отчета врачей", — цитирует ее слова РАР.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK

Опросы

© 2000 — 2023

Top.Mail.Ru