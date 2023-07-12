



К изменившемуся до неузнаваемости Саакашвили допустили польских медиков

К изменившемуся до неузнаваемости бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили все же допустили польских врачей.



Информацию об этом подтвердил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.



"Друзей в беде не бросаем. По моей просьбе бригада польских врачей из группы гуманитарно-медицинской помощи в Грузии начала комплексное медицинское обследование Михеила Саакашвили", – сообщил он.



По словам вице-спикера нижней палаты парламента (Сейма) Польши Малгожаты Госевской, в Грузии всячески пытались затянуть процесс допуска врачей к экс-президенту.



"Международное давление привело к окончательному согласию по расследованию Саакашвили. Теперь мы будем ждать отчета врачей", — цитирует ее слова РАР.