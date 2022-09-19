



Израильский ПТРК Spike стремительно набирает мировую популярность

После российского вторжения в Украину возобновился интерес к противотанковым управляемым ракетам (ПТРК). Украинские силы с самого начала с энтузиазмом относились к использованию ПТРК. От легкого противотанкового оружия нового поколения (NLAW) до FGM-148 Javelin — украинские силы уничтожили российскую танковую мощь, успешно применив тактику асимметричного боя.



По некоторым данным, за время советско-афганской войны, которая длилась девять лет, было потеряно около 150 танков. Азербайджан зафиксировал потерю 250 армянских танков в ходе 44-дневной Нагорно-Карабахской войны 2020 года. За семь месяцев с начала русско-украинской войны Россия потеряла более 1800 танков. Во многом это можно отнести к гениальной украинской тактике.



Тем не менее, как ни странно, звезда российско-украинской войны FGM-148 Javelin — это не тот ПТРК, который хотят приобрести другие страны. Вместо него говорят об израильском ПТРК Spike, особенно о его варианте вне прямой видимости (NLOS), который имеет дальность действия пятьдесят километров. Spike является переносным и может запускаться с помощью транспортного средства, вертолета или самолета с неподвижным крылом.



Созданный в 1970-х годах израильской фирмой Rafael Advanced Defense Systems, ПТРК Spike с 1981 года находится на вооружении ЦАХАЛа. Spike был первопроходцем в области систем ПТРК. Это были первые ракеты с видеонаведением, и ​​были первыми ракетами класса "земля-земля".



Семейство Spike смогло объединить лучшее из других предложений. Он может использовать провод для визуального сопровождения цели, инфракрасную (ИК) головку самонаведения или и то, и другое. Он похож на Javelin по своей траектории полета, но также может быть запущен в пределах прямой видимости пусковой установки. Семейство ПТРК Spike предлагает на выбор возможность вести огонь по целям на расстоянии пятидесяти метров или пятидесяти километров. Его варианты Spike Extended Range (ER) оснащены пусковым контейнером с четырьмя ракетами, который можно интегрировать в вертолеты и дроны.



Ракета Spike имеет не только функцию блокировки после пуска (LOAL), но и возможность плавного пуска. Мягкий пуск позволяет вести огонь из ограниченного пространства, предотвращая срабатывание ракетного двигателя. NLOS Spike может поражать цели на расстоянии до пятидесяти километров. Этот последний вариант шестого поколения, представленный всего три месяца назад, демонстрирует функцию залпового огня, которая может запускать до четырех ракет одновременно.



Ракета Javelin может быть готова к пуску через тридцать секунд, а перезарядка занимает около двадцати секунд. Spike SR для ближнего действия готовится к стрельбе всего за шесть секунд. Помимо незначительных различий, относительное сходство между системами делает семейство Spike привлекательным. Но поскольку Spike можно лицензировать и производить внутри страны, а Javelin можно только импортировать, выбор для многих стран очевиден. Хотя ПТРК Spike стоит примерно на 30 000 долларов больше, чем Javelin, у него постоянно появляются покупатели.