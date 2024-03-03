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Израиль займет более агрессивную позицию в отношении РФ: прогноз
03.03.2024 20:32 Алина Груднева

Израиль займет более агрессивную позицию в отношении РФ: прогноз

Израиль займет более агрессивную позицию в отношении России, которая принимает у себя членов террористической организации ХАМАС.

Такое заявление в интервью Business Insider сделал представитель партии "Ликуд" Амир Вейтман, комментируя анонс постпреда Израиля в ООН Гилада Эрдана о том, что Еврейское Государство поставит Украине системы раннего предупреждения.

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"Отныне Израиль будет занимать более агрессивную позицию по отношению к России", - сказал он.

По словам Вейтмана, если война в Украине не закончится к тому времени, когда Израиль разберется со своей войной против ХАМАСа, "израильское оружие попадет в Украину".

Что примечательно, в прошлом году он говорил в интервью пропагандистскому телеканалу RT, что "Россия заплатит за поддержку ХАМАСа высокую цену".
 

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