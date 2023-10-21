



Амир Вейтман (Ликуд): Россия заплатит за это: видео

“Россия заплатит за поддержку палестинской группировки ХАМАС”, - заявил член правящей партии Израиля Амир Вейтман.



“Россия поддерживает нацистов, которые хотят совершить над нами геноцид, и Россия заплатит за это. Мы выиграем эту войну. После этого мы не забудем, что вы делаете”, — сказал Вейтман в эфире телеканала RT, который уже запрещен практически во всем цивилизованном мире.



Вейтман утверждает, что расправившись с ХАМАСом, Израиль сделает так, что Украина победит Россию. “Мы убедимся, что вы заплатите за то, что сделали”.

Амир Вейтман, председатель одной из фракций израильской правящей партии "Ликуд", угрожает России на российском пропагандистском канале RT: "После того, как мы выиграем эту войну… мы позаботимся о том, чтобы и Украина победила… Россия заплатит за то, что она сделала..." pic.twitter.com/0hdRLkGtYf — AS74🇱🇹🇺🇦 LIFE #2 (@AS74LifeNumber2) October 19, 2023

Кроме всего, Амир Вейтман назвал телеканал RT “российской пропагандой” и “местом лжи”.