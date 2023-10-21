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Амир Вейтман (Ликуд): Россия заплатит за это: видео
21.10.2023 06:30 Катя Шульц

Амир Вейтман (Ликуд): Россия заплатит за это: видео

“Россия заплатит за поддержку палестинской группировки ХАМАС”,  - заявил член правящей партии Израиля Амир Вейтман.

“Россия поддерживает нацистов, которые хотят совершить над нами геноцид, и Россия заплатит за это. Мы выиграем эту войну. После этого мы не забудем, что вы делаете”, — сказал Вейтман в эфире телеканала RT, который уже запрещен практически во всем цивилизованном мире.

Вейтман утверждает, что расправившись с ХАМАСом, Израиль сделает так, что Украина победит Россию. “Мы убедимся, что вы заплатите за то, что сделали”.


Кроме всего, Амир Вейтман назвал телеканал RT “российской пропагандой” и “местом лжи”.

 

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