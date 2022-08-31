



"Изменил ход истории". Мировые лидеры почтили память Горбачева

Вчера вечером стало известно, что первый и последний президент СССР Михаил Горбачев скончался. Ему был 91 год.



Мировые лидеры поспешили воздать должное человеку, который, среди прочих, стоял за поворотным моментом - распадом Советского Союза. Об этом сообщает Times of Israel.



Президент США Джо Байден назвал Горбачева "редким лидером", который сделал мир безопаснее.



"Это были действия редкого лидера - человека с воображением, способным увидеть, что другое будущее возможно, и мужеством рискнуть всей своей карьерой, чтобы достичь его. Результатом стал более безопасный мир и большая свобода для миллионов людей", - говорится в заявлении Байдена.



Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своем заявлении похвалил Горбачева как "единственного в своем роде государственного деятеля, изменившего ход истории" и "сделавшего больше, чем кто-либо другой, для мирного окончания холодной войны".



Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен почтила Горбачева как "надежного и уважаемого лидера", который "открыл путь к свободной Европе".



"Мы его не забудем", - отметила фон дер Ляйен в соцсетях.



Президент Франции Эммануэль Макрон назвал Горбачева "человеком мира", заявив, что он "открыл путь к свободе для россиян".



Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что "всегда восхищался мужеством и честностью", проявленными Горбачевым в доведении холодной войны до мирного завершения.



"Во время путинской агрессии в Украине его неустанная приверженность открытию советского общества остается примером для всех нас", - отметил Джонсон.



Президент РФ Владимир Путин "выразил глубокие соболезнования" в связи со смертью Горбачева. По словам его пресс-секретаря, Дмитрия Пескова, Путин направит телеграмму с соболезнованиями семье Михаила Горбачева.

