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Умер Михаил Горбачев
30.08.2022 23:26 Алина Груднева

Умер Михаил Горбачев

В России на 92-году жизни скончался Михаил Горбачев.

 
Об этом сообщили в ЦКБ.
 
Подробности уточняются. Он ушел из жизни в Москве.

По предварительным данным, это случилось из-за продолжительной болезни.

Горбачев был первым и единственным президентом СССР.

В последнее время он много комментировал ситуацию в Украине и даже сказал, что не справился с ситуацией в СССР.

Он был последним генсеком ЦК КПСС, председателем президиума верховного совета СССР (1988—1989), первым председателем Верховного Совета СССР и единственным в истории президент СССР.

Горбачев был основателем Горбачев-Фонда. С 1993 года он был соучредителем ЗАО "Новая ежедневная газета" и членом редакционного совета. Он владел 10 % акций издания.
 
Он имел значительный ряд наград и почетных званий, наиболее известной из которых была Нобелевская премия мира 1990 года.
 

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