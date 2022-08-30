



Умер Михаил Горбачев

В России на 92-году жизни скончался Михаил Горбачев.

Об этом сообщили в ЦКБ.

Подробности уточняются. Он ушел из жизни в Москве.



По предварительным данным, это случилось из-за продолжительной болезни.



Горбачев был первым и единственным президентом СССР.



В последнее время он много комментировал ситуацию в Украине и даже сказал, что не справился с ситуацией в СССР.



Он был последним генсеком ЦК КПСС, председателем президиума верховного совета СССР (1988—1989), первым председателем Верховного Совета СССР и единственным в истории президент СССР.



Горбачев был основателем Горбачев-Фонда. С 1993 года он был соучредителем ЗАО "Новая ежедневная газета" и членом редакционного совета. Он владел 10 % акций издания.

Он имел значительный ряд наград и почетных званий, наиболее известной из которых была Нобелевская премия мира 1990 года.