Умер Михаил Горбачев
В России на 92-году жизни скончался Михаил Горбачев.
Об этом сообщили в ЦКБ.
Подробности уточняются. Он ушел из жизни в Москве.
По предварительным данным, это случилось из-за продолжительной болезни.
Горбачев был первым и единственным президентом СССР.
В последнее время он много комментировал ситуацию в Украине и даже сказал, что не справился с ситуацией в СССР.
Он был последним генсеком ЦК КПСС, председателем президиума верховного совета СССР (1988—1989), первым председателем Верховного Совета СССР и единственным в истории президент СССР.
Горбачев был основателем Горбачев-Фонда. С 1993 года он был соучредителем ЗАО "Новая ежедневная газета" и членом редакционного совета. Он владел 10 % акций издания.
По предварительным данным, это случилось из-за продолжительной болезни.
Горбачев был первым и единственным президентом СССР.
В последнее время он много комментировал ситуацию в Украине и даже сказал, что не справился с ситуацией в СССР.
Он был последним генсеком ЦК КПСС, председателем президиума верховного совета СССР (1988—1989), первым председателем Верховного Совета СССР и единственным в истории президент СССР.
Горбачев был основателем Горбачев-Фонда. С 1993 года он был соучредителем ЗАО "Новая ежедневная газета" и членом редакционного совета. Он владел 10 % акций издания.
Он имел значительный ряд наград и почетных званий, наиболее известной из которых была Нобелевская премия мира 1990 года.