



Из-за кризиса рождаемости в Италии сократят школьные классы

По словам министра образования Италии в ближайшее десятилетие количество школьных заведений Италии сократится на один миллион из-за падения рождаемости и непрерывного оттока мозгов, сообщает Reuters.



Национальное статистическое бюро Италии сообщило, что рождаемость в стране упала до исторического минимума менее 400 000 новорожденных в 2022 году. Общая численность населения сократилась на 179 тысяч до 58,85 миллиона.



Министр образования Джузеппе Вальдитара заявил, что количество учащихся упадет до 6 миллионов в 2033-2034 учебном году с 7,4 миллиона в 2021 году, причем ежегодно в классы будет входить на 110 000-120 000 учащихся меньше.



Сокращение рождаемости и старение населения является главным беспокойством для третьей по величине страны ЕС, ведь это приводит к падению экономической производительности и повышению расходов на социальное обеспечение.



Правительство премьер-министра Джорджии Мэлони сделало этот вопрос приоритетным после прихода к власти в прошлом году, пообещав оказывать поддержку семьям для повышения рождаемости.



Резкое сокращение количества студентов также может привести к сокращению числа преподавателей до 558 000 в 2033/34 году с более чем 684 000 сейчас.



Стремясь помочь семьям, на прошлой неделе правительство приняло трудовой пакет, содержащий отказ от налогов в этом году на дополнительные выплаты для работников с детьми, максимум до 3000 евро на работника.



