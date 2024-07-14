



ISW: РФ не исключает рассмотрения "мирного предложения" Ирана

В Москве не против рассмотреть "мирное предложение" Ирана относительно посредничества Исламской Республики по "урегулированию" в Украине.



По данным американского Института изучения войны, РФ и Иран все чаще говорят об углублении двусторонних отношений и сотрудничества.



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Аналитики обратили внимание на недавние слова нового президента Исламской Республики Пезешкиана, который заявил, что его страна "стремится к миру" между РФ и Украиной и хочет поддержать соответствующие "инициативы".



Уточняется, что российский посол Алексей Дедов в ответ объявил о готовности Москвы такое предложение рассмотреть.



По данным ISW, Кремль, вероятнее всего, продолжит в отношении Ирана придерживаться курса, который был установлен при Раиси. Аналитики считают, что обе страны могут подписать соглашение о "всеобъемлющем стратегическом партнерстве".