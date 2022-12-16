



ISW: Путин использует все возможности для принуждения Украины к переговорам

Президент России Владимир Путин одновременно использует два военных инструмента для восстановления контроля и получения крупных территориальных уступок от Украины. Об этом сообщают аналитики Института изучения войны (ISW).



По мнению аналитиков, наступательные действия России в Донецкой области, особенно вокруг Бахмута и в районе Авдеевки, а также кампания массированных ракетных ударов по важнейшей украинской инфраструктуре используются для того, что создать условия для принуждения Украины к переговорам.



Российские войска усилили свои действия на всей территории Донецкой области, высвободив боевую мощь после отступления с правого берега Херсонской области.



ISW продолжает считать, что Путин отдал приказ российским войскам завершить захват всей Донецкой области, и что нынешние российские наступательные усилия вокруг Бахмута и на западе Донецкой области являются частью усилий по выполнению этого приказа.



Путин, вероятно, надеется, что эти наступательные операции поставят под угрозу способность Украины защищать территорию и нанесут значительный ущерб боевой мощи ВСУ, так что у Киева не будет другого выбора, кроме как договориться о прекращении огня, что даст российским войскам время восстановить силы для следующего наступления.



Массированные российские ракетные удары по важнейшей инфраструктуре - вторая военная попытка РФ заставить Украину сдаться или начать переговоры на условиях Путина.



По мнению экспертов, эти два военных инструмента не могут заставить Украину вести переговоры. Украина сохранила инициативу на поле боя после двух последовательных наступательных операций в Харьковской и Херсонской областях.



"Таким образом, Путин может создавать условия для третьей, последовательной военной операции на тот случай, если эти две попытки не смогут обеспечить достижение целей путем подготовки к новому наступлению на Украину зимой 2023 года", - пишут аналитики.



Как ранее сообщал ISW, есть ряд наблюдаемых признаков, которые позволяют предположить, что российские силы действительно могут готовиться к новой наступательной операции, включая перегруппировку сил на основных направлениях наступления и переброску тяжелой техники к линии фронта.



Зима будет способствовать украинским и российским наступательным операциям, отмечают эксперты.



Ключевые выводы аналитиков ISW

Цели российского президента Владимира Путина в Украине не изменились.

Российские силы могут создавать условия для нападения с территории Беларуси, хотя ISW продолжает считать, что белорусские военные не присоединятся к боевым действиям в Украине.

Украинские силы продолжали наступательные операции в направлении Кременной и Сватово.

Российские войска продолжали наступательные действия в районе Бахмута и Авдеевки.

Российские войска продолжали оборонительные операции к югу от реки Днепр на юге Украины.

Российский офицерский корпус продолжает нести большие потери в Украине.

Украинские партизаны совершили диверсионный акт на трансформаторной подстанции в Бердянске Запорожской области.

Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, что Россия может возобновить наступление в феврале, в лучшем случае в марте, а в худшем - в январе.