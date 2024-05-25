



Испания требует от Израиля подчиниться решению Международного суда ООН

Правительство Испании требует от Израиля выполнить решение высшего суда ООН и немедленно прекратить бомбардировки и наземное наступление на город Рафиах в Газе.



Оно подчеркивает, что решение, принятое в пятницу Международным судом (ICJ), является юридически обязательным.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



"Меры предосторожности, установленные Международным судом, включая требование прекратить военное наступление на Рафиах, являются обязательными. Израиль должен их соблюдать", - написал министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес на сайте X.



"То же самое касается прекращения огня, освобождения заложников и доступа гуманитарной помощи в Газу", - говорит он.

"Страдания жителей Газы и насилие должны прекратиться".