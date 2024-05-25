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Испания требует от Израиля подчиниться решению Международного суда ООН
25.05.2024 18:17 MIGnews.com

Испания требует от Израиля подчиниться решению Международного суда ООН

Правительство Испании требует от Израиля выполнить решение высшего суда ООН и немедленно прекратить бомбардировки и наземное наступление на город Рафиах в Газе.

Оно подчеркивает, что решение, принятое в пятницу Международным судом (ICJ), является юридически обязательным.

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"Меры предосторожности, установленные Международным судом, включая требование прекратить военное наступление на Рафиах, являются обязательными. Израиль должен их соблюдать", - написал министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес на сайте X.

"То же самое касается прекращения огня, освобождения заложников и доступа гуманитарной помощи в Газу", - говорит он.
"Страдания жителей Газы и насилие должны прекратиться".

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