



Ирана заявил, что возможно восстановление дипотношений с Саудовской Аравией

Переговоры между региональными соперниками Ираном и Саудовской Аравией продолжаются и могут в конечном итоге восстановить дипломатические отношения, заявил в пятницу министр иностранных дел Ирана.



Хоссейн Амирабдоллахян сообщил журналистам в Бейруте в пятницу, что он встретился с министром иностранных дел Саудовской Аравии принцем Фейсалом бин Фарханом Аль Саудом во время конференции в Иордании в прошлом месяце, на которой присутствовали официальные лица Ближнего Востока и Европы. Встреча между Амирабдоллахианом и принцем Фейсалом стала встречей на высшем уровне между двумя странами с тех пор, как они разорвали отношения семь лет назад.



Саудовская Аравия и Иран, в котором большинство населения составляют шииты, находятся в разногласиях после Исламской революции 1979 года в Иране, но отношения ухудшились после казни Эр-Риядом шиитского священнослужителя Нимра аль-Нимра в 2016 году. Инцидент вызвал протесты в обеих странах. В Тегеране демонстранты подожгли посольство Саудовской Аравии. Дипломатические отношения после этого испортились.



Прямые переговоры были начаты в апреле 2021 года при посредничестве Ирака в попытке улучшить отношения. Само существование диалога считалось важным, даже несмотря на то, что единственным заметным результатом до сих пор было открытие Ираном представительства страны при Организации исламского сотрудничества в саудовском городе Джидда.