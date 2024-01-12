



Иран возмущен ударами по целям хути в Йемене

Иран "решительно осуждает" авиаудары, которые нанесли США и Великобритания по целям, связанным с хути в Йемене.



Такое заявление сделал официальный представитель МИД Ирана Нассер Канаани.



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"Мы считаем это явным нарушением суверенитета и территориальной целостности Йемена, а также нарушением международных законов, правил и прав", - возмутился он.



Сами хути ранее сказали, что удары по Йемену их не остановят. Они пригрозили продолжить атаки на корабли в Красном море.