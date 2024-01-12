Новости » Политика
Иран возмущен ударами по целям хути в Йемене
12.01.2024 08:18 Алина Груднева

Иран возмущен ударами по целям хути в Йемене

Иран "решительно осуждает" авиаудары, которые нанесли США и Великобритания по целям, связанным с хути в Йемене.

Такое заявление сделал официальный представитель МИД Ирана Нассер Канаани.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

"Мы считаем это явным нарушением суверенитета и территориальной целостности Йемена, а также нарушением международных законов, правил и прав", - возмутился он.

Сами хути ранее сказали, что удары по Йемену их не остановят. Они пригрозили продолжить атаки на корабли в Красном море.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы