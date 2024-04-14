



Иран в ООН об атаке: это касается только Израиля и нас

Миссия Ирана в ООН прокомментировала запуск ударных БПЛА и крылатых ракет в сторону Израиля.



"Иран реализует свое право на самооборону в соответствии с международным правом", - сказано в заявлении.



По данным иранской дипломатической миссии, Тегеран якобы не нарушал статью 51 Устава ООН о нападении в целях самообороны, поскольку запуск по Израилю был осуществлен в ответ на атаку по консульству в Дамаске.



Миссия Ирана отметила, что атака завершена. Тегеран предостерег Израиль от ответа, предупредив, что реакция на это будет гораздо более жесткой.



"США должны держаться подальше от происходящего, так как это дело касается Израиля и Ирана. Страны региона были предупреждены Ираном по дипломатическим каналам перед началом иранской атаки", - добавили в миссии.





