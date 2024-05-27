



Иран: смерть Раиси не повлияет на поддержку "палестинского сопротивления"

Представитель Министерства иностранных дел Ирана Нассер Канаани заявил, что "смерть президента Ибрагима Раиси не изменит уровень поддержки палестинских групп, борющихся с Израилем".



Поддержка "угнетенного народа Палестины и групп сопротивления, отстаивающих неотъемлемые права палестинцев на освобождение своей земли и выступающих против узурпировавшего власть сионистского режима", будет продолжаться в обычном режиме, сказал Канаани на пресс-брифинге. "Поддержка палестинской нации - это моральный долг и международная обязанность".



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



"Не произошло никаких изменений в подходе или структуре наших непрямых переговоров с США о снятии несправедливых санкций. Мы будем продолжать дипломатические усилия в тех же рамках и с тем же подходом", - добавил он.

