



Иран приговорил лауреата Нобелевской премии мира к еще одному году тюрьмы

Нарзес Мохаммади, самая известная правозащитница Ирана и лауреат Нобелевской премии мира 2023 года, была приговорена к еще одному году заключения в печально известной тегеранской тюрьме Эвин, заявил ее адвокат во вторник, сообщает CNN.



Мохаммади, просидевшая в тюрьме большую часть последних двух десятилетий, была приговорена к очередному сроку заключения властями, признавшими ее виновной в ведении "пропагандистской деятельности против режима", сообщил в социальных сетях ее адвокат.



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По его словам, иранский режим ссылался на заявления Мохаммади, касающиеся иранской студентки и журналистки Дины Галибаф, которая была арестована в апреле после того, как публично заявила, что подверглась сексуальному насилию со стороны сотрудников иранской полиции нравов.



Власти также ссылались на письмо Мохаммади, написанное в феврале и призывающее иранцев бойкотировать парламентские выборы, и на переписку активистки с парламентами Швеции и Норвегии.



Последний раз срок ее заключения был продлен в январе, когда она получила еще 15 месяцев тюрьмы по обвинению в "распространении пропаганды" против режима Исламской Республики, сообщила ее семья.

