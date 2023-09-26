



Иран: Мы получили информацию о здоровье и психическом состоянии Нетаниягу





После того как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу заявил в ООН, что "для решения иранской проблемы необходима реальная ядерная угроза", в газете Tehran Times было опубликовано сообщение о том, что Иран получил информацию, свидетельствующую о хроническом психическом расстройстве, которым страдает премьер-министр.



Tehran Times якобы получила архив, включающий около 70 тыс. юридических документов, часть из которых касается Нетаниягу. По данным издания, среди них есть и конфиденциальная медицинская информация, которая дошла до БАГАЦа и касается премьер-министра, но хранится под грифом секретности в связи с "угрозой, которую она представляет для национальной безопасности Израиля".



Согласно документам, которые якобы попали в руки иранцев, и Нетаниягу, и его жена Сара неоднократно сталкивались со сложным психиатрическим заболеванием.



В публикациях указывается, что информация об их состоянии попала в судебную систему после того, как один из членов партии Еш Атид потребовал провести расследование на предмет соответствия Нетаниягу должности премьер-министра и передал дело в суд.



Согласно сообщению, после изучения медицинских документов Нетаниягу было установлено, что "суд не имеет полномочий проверять существующие утверждения, такое действие может поставить под угрозу безопасность Израиля".



На фоне сообщений, поступающих из Исламской Республики, информационное агентство Tasnim утверждает, что информация, находящаяся в настоящее время в руках иранцев, может пошатнуть стабильность израильского правительства. Кроме того, они утверждают, что располагают документами, свидетельствующими о неофициальной юридической процедуре, направленной на дискриминацию израильских арабов.