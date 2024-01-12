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Иордания: Израиль подвергает Ближний Восток угрозе региональной войны
12.01.2024 11:07 Алина Груднева

Иордания: Израиль подвергает Ближний Восток угрозе региональной войны

Министр иностранных дел Иордании Айман Сафади, комментируя ночные удары по объектам хути в Йемене, обвинил Израиль во "втягивании" Ближнего Востока в региональную войну.

По его словам, это угрожает безопасности и стабильности всего региона.

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Сафади призвал международное сообщество на фоне продолжающейся операции в Газе "остановить израильскую агрессию и высокомерие".

"Если этого не сделать, это позволит премьер-министру Израиля и его министрам втянуть регион в полномасштабную войну", - добавил он.

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