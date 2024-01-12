



Иордания: Израиль подвергает Ближний Восток угрозе региональной войны

Министр иностранных дел Иордании Айман Сафади, комментируя ночные удары по объектам хути в Йемене, обвинил Израиль во "втягивании" Ближнего Востока в региональную войну.



По его словам, это угрожает безопасности и стабильности всего региона.



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Сафади призвал международное сообщество на фоне продолжающейся операции в Газе "остановить израильскую агрессию и высокомерие".



"Если этого не сделать, это позволит премьер-министру Израиля и его министрам втянуть регион в полномасштабную войну", - добавил он.