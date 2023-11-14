



Иордания грозится документировать "военные преступления" Израиля

Иордания намерена документировать "военные преступления" Израиля в Газе.



Такое заявление сделал министр иностранных дел Хашимитского Королевства Айман аль-Сафади.



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"Лига арабских государств и Организация исламского сотрудничества начнут готовить файлы для документирования преступлений, чтобы подать иск в международные суды", - сказал он.



По словам иорданского министра, "арабские миротворческие силы" не будут играть никакой роли в Газе после войны.