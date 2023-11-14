Новости » Политика
Иордания грозится документировать "военные преступления" Израиля
14.11.2023 16:57 Алина Груднева

Иордания грозится документировать "военные преступления" Израиля

Иордания намерена документировать "военные преступления" Израиля в Газе.

Такое заявление сделал министр иностранных дел Хашимитского Королевства Айман аль-Сафади.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

"Лига арабских государств и Организация исламского сотрудничества начнут готовить файлы для документирования преступлений, чтобы подать иск в международные суды", - сказал он.

По словам иорданского министра, "арабские миротворческие силы" не будут играть никакой роли в Газе после войны.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы