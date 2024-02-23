



Индия просит Россию как можно скорее уволить своих граждан из армии РФ

Индия заявила, что находится на связи с Москвой по вопросу скорейшего "увольнения" индийцев, работающих в качестве вспомогательного персонала в российской армии, и призвала своих граждан держаться подальше от зоны войны в Украине.



Комментарии пресс-секретаря Министерства иностранных дел Рандхира Джайсвала последовали после сообщения о том, что некоторые индийцы работают в качестве вспомогательного персонала в российской армии в зоне боевых действий.



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"Нам известно, что несколько индийских граждан подписались на работу в российской армии", - сказал Джайсвал.



По его словам, посольство Индии в Москве регулярно обращается к соответствующим российским властям с просьбой об их "скорейшем увольнении".



"Мы призываем всех граждан Индии проявлять должную осторожность и держаться подальше от этого конфликта", - сказал он.



По сообщениям СМИ, несколько индийцев работали в российских вооруженных силах в качестве помощников и были вынуждены воевать вместе с российскими солдатами в некоторых районах вдоль границы России с Украиной.

