Новости » Политика
Индия просит Россию как можно скорее уволить своих граждан из армии РФ
23.02.2024 14:14 MIGnews.com

Индия просит Россию как можно скорее уволить своих граждан из армии РФ

Индия заявила, что находится на связи с Москвой по вопросу скорейшего "увольнения" индийцев, работающих в качестве вспомогательного персонала в российской армии, и призвала своих граждан держаться подальше от зоны войны в Украине.

Комментарии пресс-секретаря Министерства иностранных дел Рандхира Джайсвала последовали после сообщения о том, что некоторые индийцы работают в качестве вспомогательного персонала в российской армии в зоне боевых действий.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

"Нам известно, что несколько индийских граждан подписались на работу в российской армии", - сказал Джайсвал.

По его словам, посольство Индии в Москве регулярно обращается к соответствующим российским властям с просьбой об их "скорейшем увольнении".

"Мы призываем всех граждан Индии проявлять должную осторожность и держаться подальше от этого конфликта", - сказал он.

По сообщениям СМИ, несколько индийцев работали в российских вооруженных силах в качестве помощников и были вынуждены воевать вместе с российскими солдатами в некоторых районах вдоль границы России с Украиной.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы