



Индия: Нарендра Моди может в третий раз стать премьер-министром

Согласно сводке экзит-полла новостного канала NDTV, премьер-министр Индии Нарендры Моди по прогнозам, получит большинство на всеобщих выборах.



По данным двух экзитполов, правящий Национальный демократический альянс (НДА) может получить более 350 мест в нижней палате парламента, состоящей из 543 членов, где для простого большинства необходимо 272 места.



NDA выиграла 353 голоса на выборах 2019 года.



Оппозиционный альянс ИНДИЯ, возглавляемый партией Конгресс, по прогнозам, получит более 120 мест.



Экзит-полы в Индии имеют неоднозначную репутацию, поскольку они часто дают неверные результаты выборов, а аналитики говорят, что в такой большой и многообразной стране сложно правильно определить результаты выборов.



Почти один миллиард человек имели право голосовать на семиэтапных выборах, которые начались 19 апреля и прошли во многих частях страны в палящую летнюю жару.



Избирательная комиссия подсчитает голоса, полученные с помощью электронных машин для голосования, 4 июня, и результаты ожидаются в тот же день.



Победа 73-летнего Моди сделает его вторым премьер-министром после лидера независимости Джавахарлала Неру, выигравшего три срока подряд.

