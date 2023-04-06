



“Хизбалла” сделала заявление по поводу инцидентов в Аль-Аксе



“Хизбалла“ выступила с заявлением, в котором осудила штурм мечети Аль-Акса израильскими войсками, а также палестинских верующих, сообщает ННА.



В заявлении говорилось: “Хизбалла“ решительно осуждает штурм “израильскими“ силами мечети Аль-Акса и их нападения на верующих и тех, кто находится в итикафе, избивая женщин и мужчин и арестовывая сотни верующих, тем самым нарушая неприкосновенность Дома Аллаха и первой мусульманской киблы и расчищая путь поселенцам, чтобы войти и осквернить дворы мечети.



То, что сделали IOF, является вопиющим нарушением святости преданных и Аль-Кудса, затрагивающим всех мусульман, христиан и свободных людей в мире. Кроме того, это нарушает все религиозные, моральные и общечеловеческие ценности и требует самой широкой кампании осуждения со стороны всех честных и свободных людей в мире. Это вопиющее сообщение сторонникам нормализации — будь то страны или правительства — об истинном образе этого врага, его терроризме и преступности.



"Хизбалла" заявляет о своей полной солидарности с палестинским народом и группировками Сопротивления. Она подтверждает, что поддерживает их во всех шагах, которые они предпринимают для защиты верующих и мечети Аль-Акса, а также для сдерживания врага от продолжения его атак“.

