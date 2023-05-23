



Халеви предупредил о возможном ударе по Ирану

Начальник штаба ЦАХАЛа Герци Халеви предоставил комментарий о ядерном потенциале Ирана.



Соответствующее заявление он сделал на конференции в университете Рейхмана.



"Иран в последние годы добился большего прогресса в обогащении урана, чем когда-либо прежде", - предупредил он.



Халеви не исключает возможности нанесения удара по Ирану в будущем, отметив, что Израиль внимательно следит за ядерным прогрессом Исламской Республики.



"На горизонте есть вероятность негативных событий, которые могут привести к военному удару. У нас есть возможность причинить им вред", — подытожил он.

