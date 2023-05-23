Халеви предупредил о возможном ударе по Ирану
Начальник штаба ЦАХАЛа Герци Халеви предоставил комментарий о ядерном потенциале Ирана.
Соответствующее заявление он сделал на конференции в университете Рейхмана.
"Иран в последние годы добился большего прогресса в обогащении урана, чем когда-либо прежде", - предупредил он.
Халеви не исключает возможности нанесения удара по Ирану в будущем, отметив, что Израиль внимательно следит за ядерным прогрессом Исламской Республики.
"На горизонте есть вероятность негативных событий, которые могут привести к военному удару. У нас есть возможность причинить им вред", — подытожил он.
הרמטכ"ל, רא״ל הרצי הלוי, בכנס הרצליה: ״איראן התקדמה בהעשרת האורניום יותר מאי פעם. אנחנו בוחנים מקרוב גם את התחומים האחרים בדרך ליכולת גרעינית. מבלי להיכנס לפרטים, יש התפתחויות שליליות אפשריות באופק שיכולות להביא לפעולה. לנו יש יכולות ולאחרים יש יכולות״— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) May 23, 2023