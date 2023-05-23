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Халеви предупредил о возможном ударе по Ирану
23.05.2023 14:34 Алина Груднева

Халеви предупредил о возможном ударе по Ирану

Начальник штаба ЦАХАЛа Герци Халеви предоставил комментарий о ядерном потенциале Ирана.

Соответствующее заявление он сделал на конференции в университете Рейхмана.

"Иран в последние годы добился большего прогресса в обогащении урана, чем когда-либо прежде", - предупредил он.

Халеви не исключает возможности нанесения удара по Ирану в будущем, отметив, что Израиль внимательно следит за ядерным прогрессом Исламской Республики.

"На горизонте есть вероятность негативных событий, которые могут привести к военному удару. У нас есть возможность причинить им вред", — подытожил он.
 

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