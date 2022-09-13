



Грузия эвакуировала сотрудников посольства

Грузия эвакуировала здание посольства Соединенных Штатов из-за сообщения о якобы заминировании.



Насколько известно СМИ, к вечеру служба 112 получила сообщение о том, что на территории посольства якобы находится взрывное устройство. После этого для сотрудников посольства и гостей была объявлена ​​эвакуация.



В посольстве пока не сообщали никаких деталей и в комментарии СМИ только выразили благодарность грузинским службам за "поддержку и сотрудничество в реагировании".