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Грузия эвакуировала сотрудников посольства
13.09.2022 21:07 Александр Юзовский

Грузия эвакуировала сотрудников посольства

Грузия эвакуировала здание посольства Соединенных Штатов из-за сообщения о якобы заминировании.

Насколько известно СМИ, к вечеру служба 112 получила сообщение о том, что на территории посольства якобы находится взрывное устройство. После этого для сотрудников посольства и гостей была объявлена ​​эвакуация.

В посольстве пока не сообщали никаких деталей и в комментарии СМИ только выразили благодарность грузинским службам за "поддержку и сотрудничество в реагировании".

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