



Греция осудила Турцию за постоянные угрозы войны

Министерство иностранных дел Греции осудило Турцию за постоянные угрозы войны.

Соответствующее заявление было сделано после того, как министр иностранных дел Турции пригрозил "принять меры" против страны в ответ на военные учения в Эгейском море.

"Неоднократные угрозы войны со стороны Турции совершенно неприемлемы", - сказали в МИД Греции.

По данным внешнеполитического ведомства, страна уважает международное право и морское право ООН.

Турция настаивает на том, что размещение солдат или оружия на греческих островах в восточной части Эгейского моря нарушает невоенный статус островов в соответствии с международным правом. Между тем, Греция заявляет, что имеет необходимость в защите от возможного нападения Анкары.

Накануне министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Греция должна отказаться от своих нарушений.

"Либо она отступит и будет соблюдать соглашение, либо мы сделаем все, что необходимо", - пригрозил он.