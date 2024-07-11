



Греция, Болгария и Румыния создадут военный коридор

Министерства обороны Греции, Болгарии и Румынии согласовали планы создания коридора военной мобильности.



Об этом сообщил глава греческого оборонного ведомства Никос Дендиас.



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"Вместе с моими болгарским и румынским коллегами Атанасом Запряновым и Ангелом Тылвэром соответственно подписали сегодня на полях саммита НАТО в Вашингтоне письмо о намерениях по созданию согласованного коридора военной мобильности", - сообщил министр.



Ожидается, что коридор будет проходить через восточное крыло НАТО. Будут объединены четыре порта и их инфраструктура. Это облегчит военным способы перемещения и позволит более эффективно пересекать пограничные пункты во время выполнения миссий.